На 104-й минуте матча в ворота сборной Дании был назначен пенальти. Арбитр Маккелли зафиксировал фол на Стерлинге со стороны Мехле.

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Сам эпизод был тяжело разглядеть в динамике. Однако судья решил не прибегать к видеоповтору, хотя имел такую ​​возможность. Ведь с помощью VAR мог бы подтвердить или опровергнуть свое решение.

Хотя видеоповтор трансляции матча показал, со Мехле не сбивал Стерлинга. И падение английского футболиста произошло самовольно. Поэтому и причин для назначения пенальти не было. А то, что сделал Стерлинг, в футболе называется "ныряние", когда игрок специально падает, чтобы заработать пенальти.

Видео падения Стерлинга в матче с Данией

И для Стерлинга это не первый раз, когда он так "ныряет" в штрафной соперников, после чего назначается пенальти. Наиболее скандальный эпизод произошел 7 ноября 2018 года, когда Манчестер Сити принимал донецкий Шахтер в матче Лиги чемпионов. При счете 1:0 Стерлинг ворвался в штрафную "горняков" и завалился на газон. При этом даже не в борьбе с Матвиенко, который пытался его догнать, или Пятовым, который был на воротах. Игрок просто споткнулся за газон и упал. И арбитр за это падение назначил пенальти.

Матч тогда закончился разгромом Шахтера со счетом 6:0. Системы VAR на матчах Лиги чемпионов, где можно было бы посмотреть этот эпизод еще не были введены.

Видео падения Стерлинга в матче с Шахтером

К слову, пенальти тогда назначил венгерский арбитр Виктор Кашшаи. Тот самый, который не засчитал гол сборной Украины в ворота сборной Англии на Евро-2012. Который сейчас работает в России.

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Касательно арбитра матча Англия – Дания Данни Маккели, то он из Нидерландов. И перед началом Евро-2020 с его бригадой арбитров произошел скандал. Ведь именно Маккели обслуживал матч между сборными Сербии и Португалии в отборе на чемпионат мира. И в конце матча не засчитали победный гол Криштиану Роналду, вызвав возмущение у футболиста. Закончилось все тем, что помощника арбитра решили не брать на Евро-2020, заменив его на другого лайнсмена.