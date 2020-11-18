Озіл потролив Льова після ганебної поразки збірної Німеччини
Зірковий футболіст лондонського "Арсеналу" Месут Озіл не залишився осторонь ганебної поразки збірної Німеччини в Лізі націй. Німецька збірна, за яку Озіл виступав до 2018 року, зазнала від Іспанії поразки з рахунком 6:0.
Месут Озіл, який провів за збірну Німеччини 92 матчі, коротко прокоментував фіаско колишніх партнерів. Про це повідомляє 24 канал.
Як це було Збірна Іспанії розтрощила Німеччину з рахунком 6:0 і виграла групу в Лізі націй: відео
32-річний ексгравець "Реала" радить повернути у збірну Німеччини свого ровесника – оборонця "Баварії" Джерома Боатенга.
Час повернути Джерома Боатенга у збірну Німеччини,
– написав Озіл в інстаграмі.
Слід зазначити, що Месут Озіл та Джером Боатенг добрі друзі. У 2014 році вони у складі збірної Німеччини стали чемпіонами світу.
Чому Боатенг не грає за збірну Німеччини
У 2018 році збірна Німеччини провалила чемпіонат світу, вперше за довгий час не вийшовши у плей-офф.
Попри невдалий результат наставник "Маншафт" Йоахім Льов отримав новий кредит довіри. Тренер розпочав перебудову команди, "виставивши за двері" провідних футболістів команди – Томаса Мюллера, Матса Хуммельса та Джерома Боатенга.
Зі скандалом покинув команду й Месут Озіл. Зокрема, Озіл пішов зі збірної після ЧС-2018 через критику фанатів, які звинувачували його та Ілкая Гюгдогана у невдачі команди.
Обидва футболісти мають турецьке походження, на чому акцентували фанати, цькуючи гравців.
У німецькій пресі протягом тривалого часу точаться дискусії, що Льов погарячкував з рішенням виставити за двері 31-річного Мюллера. У минулому сезоні Томас став найкращим асистентом Бундесліги.
Також про неочевидність рішення Льова говорить статистика: за два роки Німеччина провела 9 матчів проти топ-збірних світу і здобула тільки одну перемогу – над Нідерландами (2:3).
Окрім того, "Маншафт" у 10 матчах Ліги націй здобула тільки дві перемоги. Німці двічі завдали поразок Україні.
Що відомо про поразку німців Іспанії?17 листопада Німеччина та Іспанія вирішували, хто виграє групу 4 дивізіону A. Німців влаштовувала і нічия. Проте Іспанія завдала команді Льова найбільшої поразки в офіційних матчах – 6:0. У німецькій збірній не планують звільняти Льова.
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