Зірковий футболіст лондонського "Арсеналу" Месут Озіл не залишився осторонь ганебної поразки збірної Німеччини в Лізі націй. Німецька збірна, за яку Озіл виступав до 2018 року, зазнала від Іспанії поразки з рахунком 6:0.

Месут Озіл, який провів за збірну Німеччини 92 матчі, коротко прокоментував фіаско колишніх партнерів. Про це повідомляє 24 канал.

Як це було Збірна Іспанії розтрощила Німеччину з рахунком 6:0 і виграла групу в Лізі націй: відео

32-річний ексгравець "Реала" радить повернути у збірну Німеччини свого ровесника – оборонця "Баварії" Джерома Боатенга.

Час повернути Джерома Боатенга у збірну Німеччини,

– написав Озіл в інстаграмі.

Слід зазначити, що Месут Озіл та Джером Боатенг добрі друзі. У 2014 році вони у складі збірної Німеччини стали чемпіонами світу.

Чому Боатенг не грає за збірну Німеччини

У 2018 році збірна Німеччини провалила чемпіонат світу, вперше за довгий час не вийшовши у плей-офф.

Попри невдалий результат наставник "Маншафт" Йоахім Льов отримав новий кредит довіри. Тренер розпочав перебудову команди, "виставивши за двері" провідних футболістів команди – Томаса Мюллера, Матса Хуммельса та Джерома Боатенга.

Зі скандалом покинув команду й Месут Озіл. Зокрема, Озіл пішов зі збірної після ЧС-2018 через критику фанатів, які звинувачували його та Ілкая Гюгдогана у невдачі команди.

Обидва футболісти мають турецьке походження, на чому акцентували фанати, цькуючи гравців.

У німецькій пресі протягом тривалого часу точаться дискусії, що Льов погарячкував з рішенням виставити за двері 31-річного Мюллера. У минулому сезоні Томас став найкращим асистентом Бундесліги.

Також про неочевидність рішення Льова говорить статистика: за два роки Німеччина провела 9 матчів проти топ-збірних світу і здобула тільки одну перемогу – над Нідерландами (2:3).

Окрім того, "Маншафт" у 10 матчах Ліги націй здобула тільки дві перемоги. Німці двічі завдали поразок Україні.