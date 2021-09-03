Овсий получила первое в истории Украины "золото" Паралимпиады в метании булавы
Источник:24 канал
Зоя Овсий – автор 24 "золота" Украины на Паралимпиаде-2020. Спортсменка победила в метании булавы.
Феноменальная победа Овсий
Зоя Овсий стала лучшей в метании булавы в классе F51. Украинка стартовала последней среди восьми финалисток, поэтому знала все результаты соперниц.
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Уже после первой попытки Овсий опередила всех конкуренток – 24.41. И уже гарантировала Украине золотую награду. Уже в следующем броске Зоя улучшила свой результат – 24.85. Но и на этом наша спортсменка не остановилась.
Пятая попытка была лучшей в исполнении Овсий – 25.12. Украинка побила паралимпийский рекорд. Она превзошла рекорд британки Джо Баттерфилд, который она установила в 2016 в Рио. Это первое в истории Украины "золото" Паралимпиады в метании булавы!
Второй стала американка Кэсси Митчелл. Тройку призеров замкнула представительница Паралимпийского комитета России Елена Горлова.
Результаты призерок (метание булавы)
1. Зоя Овсий (Украина) – 25,12
2. Кэсси Митчелл (США) – 24.18
3. Елена Горлова (ПКР) – 24.08
- Для Овсий это уже вторая медаль в Токио. До этого Зоя стала третьей в метании диска в классе F53. Теперь в копилке Украины уже 94 медали (24 золотых, 44 серебряных и 26 бронзовых). Наша сборная оторвалась от Нидерландов уже на два "золота".