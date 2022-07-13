Большой возврат арбитра
В конце марта Овидиу Гацеган пережил сердечный приступ. Румынскому арбитру пришлось совершить операцию. После двух месяцев реабилитации судья вернулся к работе, пишет 24 канал.
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Произошло это в матче Суперкубка Румынии ЧФР Клуж – Сепси. В решающей битве за трофей Сепси победил соперника со счётом 1:2. Клуж доигрывал поединок в меньшинстве после изъятия Рожера.
После матча состоялась церемония награждения команд и бригады арбитров, в которой принял участие и Гацеган. Фанаты, заполнившие трибуны, начали скандировать на весь стадион имя румынского арбитра, снова занявшегося любимым делом.
Также Овидиу попал в объятия награждающих представителей и своих "коллег по цеху".
Гацеган похлопал в ответ болельщикам и не сдержал слез.
Трогательное видео оваций для Гацегана
Интересно, что известный арбитр работал на матчах украинских клубов в Лиге чемпионов: Динамо – Барселона и Интер – Шахтер.
Что известно о Гацегане, который пережил проблемы с сердцем
- С 2008 года является арбитром ФИФА и обслуживает поединки Лиги чемпионов.
- Работал на матчах Лиги Европы УЕФА и Кубка Интертото, а уже в 2009 был среди тех, кто обслуживал встречи юношеского Евро.
- Работал на отборе Евро-2012 и Евро-2016.
- Обслуживал матчи Олимпийских игр-2016.
- Вне футбола Гацеган является врачом.