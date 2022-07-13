Большой возврат арбитра

В конце марта Овидиу Гацеган пережил сердечный приступ. Румынскому арбитру пришлось совершить операцию. После двух месяцев реабилитации судья вернулся к работе, пишет 24 канал.

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Произошло это в матче Суперкубка Румынии ЧФР Клуж – Сепси. В решающей битве за трофей Сепси победил соперника со счётом 1:2. Клуж доигрывал поединок в меньшинстве после изъятия Рожера.

После матча состоялась церемония награждения команд и бригады арбитров, в которой принял участие и Гацеган. Фанаты, заполнившие трибуны, начали скандировать на весь стадион имя румынского арбитра, снова занявшегося любимым делом.

Также Овидиу попал в объятия награждающих представителей и своих "коллег по цеху".

Гацеган похлопал в ответ болельщикам и не сдержал слез.

Трогательное видео оваций для Гацегана

Интересно, что известный арбитр работал на матчах украинских клубов в Лиге чемпионов: Динамо – Барселона и Интер – Шахтер.

Что известно о Гацегане, который пережил проблемы с сердцем