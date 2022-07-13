Велике повернення арбітра

Наприкінці березня Овідіу Гацеган пережив серцевий напад. Румунському арбітру довелось зробити операцію. Після двох місяців реабілітації суддя повернувся до роботи, пише 24 канал.

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Сталось це у матчі Суперкубка Румунії ЧФР Клуж – Сепсі. У вирішальній битві за трофей Сепсі переміг суперника з рахунком 1:2. Клуж догравав поєдинок у меншості після вилучення Рожера.

Після матчу відбулась церемонія нагородження команд та бригади арбітрів, у якій участь взяв й Гацеган. Фанати, які заповнили трибуни, почали скандувати на весь стадіон ім'я румунського арбітра, який знову зайнявся улюбленою справою.

Також Овідіу потрапив в обійми представників, які нагороджували, та своїх "колег по цеху".

Гацеган поплескав у відповідь уболівальникам та не стримав сліз.

Зворушливе відео овацій для Гацегана

Цікаво, що відомий арбітр працював на матчах українських клубів у Лізі чемпіонів: Динамо – Барселона та Інтер – Шахтар.

Що відомо про Гацегана, який пережив проблеми з серцем