Майкл Оуэн рассказал, что Александр Зинченко недоиграл эпизод с победным голом Ланса на 69-й минуте матча, закончившегося победой французов 2:1. После этого взятие ворот украинец отправился отдыхать. Вместо него на поле в составе Арсенала появился Бен Уайт.

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Зинченко: Если я буду реагировать на каждое отдельное мнение, у меня не будет времени на мою семью

Один из лидеров "канониров" дипломатически отреагировал на критику Оуэна. Зинченко рассказал, что с уважением относится к бывшим футболистам, но чисто физическое не успеет реагировать на все мнения. Александр признался, что если будет все читать и слушать, то у него просто не будет свободного времени, которое он уделяет семье, в которой недавно состоялось пополнение.

Но когда я плохо играю или совершаю ошибки, я уже знаю это на поле. Если это что-то тактическое, то у нас отличный персонал. Они могут прийти никогда с ноутбуком и указать мне на ошибки. Я сказал Рио Фердинанду на днях, что это много значит, когда эти великие имена, легенды говорят о вас. Значит, я на верном пути, даже если о вас плохо говорят. Я так легко отношусь к этому, честно,

– ответил Зинченко.

Отметим, что благодаря победе Ланс вышел в единоличные лидеры группы "В", набрав 4 балла. Арсенал с 3 очками идет вторым.

29 ноября "канониры" получат шанс взять реванш у французского соперника в Лиге чемпионов.

Относительно Зинченко, Александр в текущем сезоне-2023/2024 провел за лондонцев 10 поединков. К примеру, в прошлом туре АПЛ украинец помог Микелю Артети впервые в чемпионате победить Пепа Гвардиолу и его МанСити (1:0).

Напомним, что Зинченко 22 июля 2022 года перешел в лондонский клуб как раз из Манчестер Сити. Контракт украинского легионера с "канонирами" рассчитан до конца июня 2026 года. Украинец превратился в ментального лидера Арсенала, за что получает похвалу от болельщиков.

К слову. Майкл Оуэн после удачной футбольной карьеры не покинул любимую игру миллионов. С 2016 года он является представителем Ливерпуля.