Казалось, игра на "Эмирейтс" закончится нулевой мировой, а команды поделят между собой баллы. Но не произошло, как думалось. На 86-й минуте Мартинелли вывел "канониров" вперед и заставил местную публику безумствовать, пишет 24 Канал.

Подробнее об игре Первая победа Артеты над Гвардиолой: Арсенал с Зинченко одолел Манчестер Сити – видеообзор

Поблагодарили Зинченко

Финальный свисток зафиксировал минимальную победу Арсенала над Манчестером Сити 1:0. Микель Артета впервые обыграл Пепа Гвардиолу в АПЛ.

Вышедший в стартовом составе хозяев Александр Зинченко отыграл 75 минут. Вместо него на поле появился Такехиро Томиясу. Для украинца эта игра была несколько больше, чем просто футбольный матч. Зинченко встретился с бывшей командой, а эксодноклубники тепло приняли Александра.

После поединка традиционно Зинченко почти последним ушел с футбольного поля. Александр поблагодарил трибуны за поддержку, которые в ответ спели песню о футболисте. Украинец показал трибунам сложенное из пальцев сердечко.

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Для Зинченко этот поединок стал уже 10-м в футболке Арсенала и 43-м за "канониров".

Арсенал благодаря этой победе сумел опередить МанСити в турнирной таблице, набрав 20 баллов. Столько же у лидера сезона Тоттенхэма. Команда Гвардиолы идет третьей, имея в своем активе 18 очков.