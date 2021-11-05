Отыграл весь матч: 70-летний футболист попал в Книгу рекордов Украины

70-летний Петр Федоренко провел весь матч за первенство Киево-Святошинского района между гостомельским Факелом и СК Хотов, что позволило ему стать самым возрастным игроком в истории украинского футбола.

Федоренко родился 8 июля 1951 года в селе Хотов, за команду которого выступает в течение последних 55 лет.

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В Книге Рекордов Гиннеса подобный рекорд принадлежит египтянину Эззелдину Бахадеру, который вышел на поле в возрасте 74 лет и 11 месяцев. Предыдущий рекорд установил израильтянин Исаак Хайик, сыгравший в 73 года.

Что известно о Федоренко

Более 55 лет он играл за футбольную команду родного поселка. Игровое амплуа – левый защитник. С 1965 года футболист защищает цвета ФК Хотов.

С конца 80-х годов прошлого века Федоренко возглавлял родную команду как играющий тренер и организатор.

Награждение Петра Федоренко состоится 7 ноября во время финала Кубка Киево-Святошинского района.