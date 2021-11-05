Федоренко родился 8 июля 1951 года в селе Хотов, за команду которого выступает в течение последних 55 лет.

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В Книге Рекордов Гиннеса подобный рекорд принадлежит египтянину Эззелдину Бахадеру, который вышел на поле в возрасте 74 лет и 11 месяцев. Предыдущий рекорд установил израильтянин Исаак Хайик, сыгравший в 73 года.

Награждение Петра Федоренко состоится 7 ноября во время финала Кубка Киево-Святошинского района.

Что известно о Федоренко