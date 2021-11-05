Федоренко народився 8 липня 1951 року у селі Хотів, за команду якого виступає протягом останніх 55 років.

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У Книзі Рекордів Гіннеса подібний рекорд належить єгиптянину Еззелдіну Бахадеру, який вийшов на поле у ​​віці 74 років і 11 місяців. Попередній рекорд встановив ізраїльтянин Ісаак Хайік, який зіграв у 73 роки.

Нагородження Петра Федоренка відбудеться 7 листопада під час фіналу Кубка Києво-Святошинського району.

Що відомо про Федоренка