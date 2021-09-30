Ответ Петракову: Малиновский в сборной месяца Серии А

30 сентября 2021 , 14:17
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Источник:

WhoScored

Руслан Малиновский не получил вызов в сборную Украины от наставника "сине-желтых" Александра Петракова и сосредоточился на клубе. Украинский футболист Аталанты стал одним из лучших игроков Серии А в сентябре.

Малиновский – третий по среднему баллу

Полузащитник Аталанты Малиновский попал в символическую сборную сентября в Серии А по версии авторитетного портала WhoScored.

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Руслан – единственный представитель Аталанты в сборной сентября. Средний балл Руслана за матч составил 7,69. В среднем за игру больше Малиновского получали только два футболиста.

Средняя оценка лидеров Наполи Виктора Осімгена и Лоренцо Инсинье составила 7,93 и 7,80 балла соответственно.


Малиновский в сборной Серии А / WhoScored

В сентябре 28-летний украинец сыграл в 4 матчах Аталанты в Серии А. В активе Малиновского результативная передача в игре против Сассуоло и красивый гол в поединке с Интером.
Автор: Михайло Гема