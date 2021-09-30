Ответ Петракову: Малиновский в сборной месяца Серии А
30 сентября 2021 , 14:17Читати новину українською
Источник:WhoScored
Руслан Малиновский не получил вызов в сборную Украины от наставника "сине-желтых" Александра Петракова и сосредоточился на клубе. Украинский футболист Аталанты стал одним из лучших игроков Серии А в сентябре.
Малиновский – третий по среднему баллу
Полузащитник Аталанты Малиновский попал в символическую сборную сентября в Серии А по версии авторитетного портала WhoScored.
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Руслан – единственный представитель Аталанты в сборной сентября. Средний балл Руслана за матч составил 7,69. В среднем за игру больше Малиновского получали только два футболиста.
Средняя оценка лидеров Наполи Виктора Осімгена и Лоренцо Инсинье составила 7,93 и 7,80 балла соответственно.
Малиновский в сборной Серии А / WhoScored