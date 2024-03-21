Ответ дуэта форвардов из Ла Лиги: голы Яремчука и Довбыка в матче против Боснии - видео

Подопечные Сергея Реброва уступали боснийцам после досадного автогола Николая Матвиенко. Перелом в поединке произошел после выхода на поле Романа Яремчука.

В четверг, 21 марта, состоялся матч полуфинала плей-офф Босния и Герцеговина – Украина. "Сине-желтые" пропустили автогол на 57-й минуте. Николай Матвиенко срезал мяч в свои ворота после паса Дедича, пишет 24 Канал.

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На 81-й минуте матча Сергей Ребров выпустил на поле Романа Яремчука, заменившего Бражко. Уже через четыре минуты нападающий Валенсии оказался в объятиях партнеров по команде. Роман хладнокровно запер безупречный пас Конопли, восстановив паритет.

Видео гола Яремчука

Когда до истечения основного времени оставалось две минуты, украинцы забили второй гол. Яремчук сделал навес в штрафную, которую замкнул нападающий Жироны Довбык.

Видео гола Довбика

В итоге матч завершился победой Украины со счётом 2:1. Подопечные Сергея Реброва вышли в финал плей-офф квалификации Евро-2024, где сыграет с Исландией.