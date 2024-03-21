Сборная Украины оказалась в роли догоняющих в начале второго тайма. Роковой оказалась 57-я минута поединка, пишет 24 Канал.

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Атака правым флангом боснийцев завершилась пасом в штрафную площадь от защитника Зальцбурга Дедича. На передачу откликнулся футболист "сине-желтых" Николай Матвиенко, который срезал мяч в собственные ворота.

Видео автогола Матвиенко

Напомним, что сборную Украины устроит только победа. В таком случае подопечные Реброва выйдут в финал плей-офф отбора Евро-2024.