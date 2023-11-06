"Мистер" хотел закончить свой тренерский период в Украине на мажорной ноте, приведя Динамо к чемпионству в УПЛ. Однако все завершилось совсем по-другому. Луческу покинул киевлян посреди сезона-2023/2024.

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И даже была информация, что Динамо стало последним клубом в тренерской карьере румынского наставника. Правда, впоследствии Мирча опроверг эти слухи и только добавил, что едет домой, чтобы уделить время домашнему быту.

Луческу добавил, что еще силен, чтобы поработать в новом клубе. На фоне его слов бывший арбитр ФИФА Йон Кречунеску назвал клуб, в котором румын мог бы спокойно продолжить свою успешную карьеру тренера.

Да я его отождествляю, с Динамо. Им понадобился бы человек такого масштаба как Луческу. Почему бы не уйти? Ведь вы также сейчас видите эту команду в расстройстве,

– заявил экс-судия ФИФА.

Кречунеску имел в виду Динамо из Бухареста, которое уже возглавлял 78-летний специалист. В этом клубе Луческу работал с ноября 1985 по конец июня 1990-го.

Любопытно! Во главе киевского Динамо Луческу провел 118 матчей. Приход бывшего тренера Шахтера к "бело-синим" вызвал большой резонанс среди болельщиков, требовавших ухода Мирчи. Однако уже в свой первый сезон в столичном клубе Луческу привел киевлян к "золотому треблу" – чемпионству УПЛ, победам в Кубке и Суперкубке Украины.

Исполняющим обязанности главного тренера киевского Динамо после отставки Луческу прогнозируемо стал Александр Шовковский. СаШо уже руководил киевлянами в период, когда "Мистеру" сделали операцию на ноге, и делал это достаточно успешно (8 матчей).

Следующий поединок УПЛ станет для Шовковского уже 9-м в этой роли во главе "бело-синих". 12 ноября Динамо встретится с неожиданным лидером сезона Кривбасом (начало в 13:00). Киевляне после 10-ти сыгранных поединков опустились на 8-е место (16 пунктов).