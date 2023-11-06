"Містер" хотів закінчити свій тренерський період в Україні на мажорній ноті, привівши Динамо до чемпіонства в УПЛ. Однак все завершилось зовсім інакше. Луческу покинув киян посеред сезону-2023/2024.

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Та навіть була інформація, що Динамо стало останнім клубом у тренерській кар'єрі румунського наставника. Щоправда, згодом Мірча спростував ці чутки та лише додав, що їде додому, аби приділити певний час домашньому побуту.

Луческу додав, що ще має сили, аби попрацювати у новому клубі. На тлі його слів колишній арбітр ФІФА Йон Кречунеску назвав клуб, у якому румун міг би спокійно продовжити свою доволі успішну кар'єру тренера.

Так я його ототожнюю, з Динамо. Їм знадобилася б людина такого масштабу, як Луческу. Чому б не піти? Адже ви також зараз бачите цю команду в розладі,

– заявив екссуддя ФІФА.

Кречунеску мав на увазі Динамо із Бухареста, яке вже очолював 78-рінчий спеціаліст. У цьому клубі Луческу працював із листопада 1985-го по кінець червня 1990-го.

Цікаво! На чолі київського Динамо Луческу провів 118 матчів. Прихід колишнього тренера Шахтаря до "біло-синіх" викликав великий резонанс серед уболівальників, які вимагали відходу Мірчі. Однак вже у свій перший сезон у столичному клубі Луческу привів киян до "золотого требла" – чемпіонства УПЛ, перемог у Кубку та Суперкубку України.

Виконувачем обов'язків головного тренера київського Динамо після відставки Луческу прогнозовано став Олександр Шовковський. СаШо вже керував киянами у період, коли "Містеру" зробили операцію на нозі, та робив це доволі успішно (8 матчів).

Наступний поєдинок УПЛ стане для Шовковського вже 9-м у цій ролі на чолі "біло-синіх". 12 листопада Динамо зустрінеться із несподіваним лідером сезону Кривбасом (початок о 13:00). Кияни після 10-ти зіграних поєдинків опустилось на 8-ме місце (16 пунктів).