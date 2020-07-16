Испанский клуб "Кадис" досрочно выиграл Сегунду и вышел в Ла Лигу. В связи с этим клуб решил устроить вечеринку, на которой нападающий Нано Меса попал в громкий скандал.

Клуб впервые с сезона 2005/06 поднялся в Ла Лигу. Нано Месса дал эмоциональное интервью для клубного телевидения и вел себя несколько странно.

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После чего, болельщики заподозрили его в употреблении наркотиков, а игрок быстро отреагировал на подобные оскорбления в своем Twitter.

Безосновательное обвинение

Футболист со стеклянными глазами тер себе нос, а также лез обниматься с журналистом. Фанаты начали писать, что игрок на праздновании употреблял кокаин.

Увидев такие обвинения 25-летний Нано сразу отправился в местную лабораторию, чтобы сдать тест на наличие наркотических веществ в крови и доказать обратное.

Его анализы показали отрицательный результат, никаких таких веществ в организме футболиста не было.

То, что вы видели, только результат эйфории от такого большого события. Это радость от достижения цели, ради которой мы упорно работали. Через столько тяжелых для клуба лет мы вернулись и осознаем значимость момента,

– написал Меса.

Добавим, что форвард провел в этом сезоне 27 матчей за "Кадис", где четыре раза огорчал вратарей и отдал еще пять результативных передач на партнеров в команде.

Ранее футболист выступал за Леванте, Спортинг и Тенерифе. С 2019 года был арендован "Кадисом". Действующий контракт футболиста принадлежит "Эйбару".

Гарантированный выход в Примеру

"Кадис" досрочно вышел в Ла Лигу после матча "Овьедо" Лунина с "Сарагосой". В котором команда украинца получила сенсационную победу над одним из лидеров Сегунды – 2:4.

Команда из Андалусии за два тура до конца первенства уже не сможет опуститься ниже второго места – это гарантирует ей повышение в классе. После 40 туров "Кадис" лидирует с 69 очками в активе, "Уэска" отстает на пять зачетных пунктов, а "Альмерию" – на шесть.