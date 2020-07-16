Іспанський клуб "Кадіс" достроково виграв Сегунду та вийшов у Ла Лігу. У зв'язку з цим клуб вирішив влаштувати вечірку, на якій нападник Нано Меса потрапив в гучний скандал.

Клуб вперше з сезону 2005/06 піднявся у Ла Лігу. Нано Меса дав емоційне інтерв'ю для клубного телебачення та поводив себе трохи дивно.

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Після чого, вболівальники запідозрили його у вживанні наркотиків, а гравець швидко відреагував на подібні образи у своєму Twitter.

Безпідставне звинувачування

Футболіст зі скляними очима тер собі ніс, а також ліз обніматися з журналістом. Фанати почали писати, що гравець на святкуванні вживав кокаїн.

Побачивши такі звинувачення 25-річний Нано відразу відправився у місцеву лабораторію, щоб здати тест на наявність наркотичних речовин у крові та довести протилежне.

Його аналізи показали негативний результат, жодних таких речовин в організмі футболіста не було.

Те, що ви бачили, лише результат ейфорії від такого великої події. Це радість від досягнення мети, заради якої ми наполегливо працювали. Через стільки важких для клубу років ми повернулися і усвідомлюємо значущість моменту,

– написав Меса.

Додамо, що форвард у цьому сезоні зіграв 27 матчів за "Кадіс", де чотири рази засмучував голкіперів та віддав ще п'ять результативних передач на партнерів у команді.

Раніше футболіст виступав за "Леванте", "Спортинг" та "Тенеріфе". Із 2019 року був орендований "Кадісом". Чинний контракт футболіста належить "Ейбару".

Гарантований вихід у Прімеру

"Кадіс" достроково вийшов у Ла Лігу після матчу "Ов'єдо" Луніна із "Сарагосою". У якому команда українця здобула сенсаційну перемогу над одним із лідерів Сегунди – 2:4.

Команда з Андалусії за два тури до кінця першості вже не зможе опуститися нижче другого місця – це гарантує їй підвищення в класі. Після 40 турів "Кадіс" лідирує з 69 очками в активі, "Уеска" відстає на п'ять залікових пунктів, а "Альмерію" – на шість.