Американський боксер Джервонта Девіс (23-0, 22 KO), який виступає у легкій вазі, розповів про спаринг з українцем Іваном Редкачем (23-5-1, 18 КО). Він не розуміє, що відбувається з українцем.

Він поділився враженнями про спаринг в інтерв'ю The Pug and Copp show.

Читайте також: Біжи, Вася, біжи: одіозний Редкач покепкував над Ломаченком після відео від Лопеса – фото

Заява американця

За його словами, він не розуміє, що відбувається з українцем.

Довелося вибачитися перед Елом Хеймоном, що я так сильно побив Івана,

– гучно заявив Джервонта.

Він мало не у кожному раунді відправляв Редкача у нокаут. Американець зазначив, що як тільки розуміє, що суперник нічого не може зробити – покидає ринг.

Девіс гадки не мав, що Редкач – друг Лео Санта Круса. Девіс та Редкач повинні були провести спаринг після бою з Лео, але йому спершу потрібно скинути вагу.

Редкачу не потрібно боксувати в першій напівсередній або напівсередній вазі. Легка – саме те, що йому підходить.

Хто такий Іван Редкач? 33-річний український боксер, який виступає в напівсередній вазі. Провів 30 поєдинків, здобув 23 перемоги та зазнав 5 поразок. У січні програв Денні Гарсії за право битися з чемпіоном світу за версією WBC.

Що відомо про Джервонту Девіса