Відправляв Редкача у нокаут в кожному раунді: Девіс про спаринг з українцем
Американський боксер Джервонта Девіс (23-0, 22 KO), який виступає у легкій вазі, розповів про спаринг з українцем Іваном Редкачем (23-5-1, 18 КО). Він не розуміє, що відбувається з українцем.
Він поділився враженнями про спаринг в інтерв'ю The Pug and Copp show.
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За його словами, він не розуміє, що відбувається з українцем.
Довелося вибачитися перед Елом Хеймоном, що я так сильно побив Івана,
– гучно заявив Джервонта.
Він мало не у кожному раунді відправляв Редкача у нокаут. Американець зазначив, що як тільки розуміє, що суперник нічого не може зробити – покидає ринг.
Девіс гадки не мав, що Редкач – друг Лео Санта Круса. Девіс та Редкач повинні були провести спаринг після бою з Лео, але йому спершу потрібно скинути вагу.
Редкачу не потрібно боксувати в першій напівсередній або напівсередній вазі. Легка – саме те, що йому підходить.
Що відомо про Джервонту Девіса
- Професіональну кар'єру боксера розпочав 2013 року.
- Чемпіон світу за версією IBF (2017) та WBA (Super у 2018/19) у другій напівлегкій вазі, за версією WBA (2019) у легкій вазі.
- У вересні 2019 року Девіс відмовився від титулу суперчемпіона WBA у другій напівлегкій вазі та перейшов у легку вагу.
- Також боксер має прізвище "Танк" та славиться скандалами й проваленими зважуваннями.
- Інтереси американця представляє Флойд Мейвезер-молодший.
- Девіс вступив у словесну перепалку з Іваном та обізвав його геєм.