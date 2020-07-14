Украинский полусредневес Иван Редкач (23-5-1, 18 КО) продолжает заочную словесную перепалку с легкоатлетом Джервонтой Дэвисом (23-0, 22 КО).

Днями боксери провели спаринг. Американець загнав українця в кут і закидав потужними ударами. Українець в Instagram повідомив, що Девіс обіцяв йому ще один спаринг, але так і не з'явився в зал.

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"Джервонта Девіс, я чекав в спортзалі спарингу з 10 до 11 ранку. Ти не прийшов. Ти знаєш, що спаринги проходять вранці. Мені дуже шкода наших фанатів, тому що ти не дав їм шанс побачити справжній спаринг, а не тільки ті 30 секунд", – написав українець, прикріпивши відео-фрагмент.

Але американець з відповіддю не забарився:

"Ти гей. Ми не спарингували з тобою в 10 або 11 в перший раз. Ми робили це в 2. Я не жайворонок, щоб вставати так рано. Ти – с*ка", – написав він у Twitter.

Що відомо про Івана Редкача