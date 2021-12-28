Курьезный инцидент в НБА
В конце второй четверти игрок Хьюстона Кристиан Вуд не рассчитал свои силы при передаче и попал мячом в голову женщине, которая находилась на трибунах.
Смотрите также Баскетболист выполнил победный бросок со своей половины: видео момента
Женщина не удержалась на ногах и упала на пол.
Видео момента
После матча баскетболист сообщил в социальных сетях, что готов извиниться перед болельщицей. А также заявил, что готов подарить ей билет на матч его команды.
Билет в первый ряд на любой матч Рокетс на ее выбор,
– написал Вуд.
Вуд готов извиниться / Фото скриншот из инстаграма баскетболиста