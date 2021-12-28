Курьезный инцидент в НБА

В конце второй четверти игрок Хьюстона Кристиан Вуд не рассчитал свои силы при передаче и попал мячом в голову женщине, которая находилась на трибунах.

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Женщина не удержалась на ногах и упала на пол.

Видео момента

После матча баскетболист сообщил в социальных сетях, что готов извиниться перед болельщицей. А также заявил, что готов подарить ей билет на матч его команды.

Билет в первый ряд на любой матч Рокетс на ее выбор,

– написал Вуд.

Вуд готов извиниться / Фото скриншот из инстаграма баскетболиста

К слову. Матч закончился в пользу Шарлотт Хорнетс. Команда из штата Северной Каролины победила со счетом 123:99.