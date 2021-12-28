Курйозний інцидент в НБА

Наприкінці другої чверті гравець Х’юстона Крістіан Вуд не розрахував свої сили при передачі та влучив м'ячем у голову жінці, яка перебувала на трибунах.

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Жінка не втрималася на ногах та впала на підлогу.

Відео моменту

Після матчу баскетболіст повідомив у соціальних мережах, що готовий вибачитися перед вболівальницею. А також заявив. що готовий подарувати їй квиток на матч його команди.

Квиток у перший ряд на будь-який матч Рокетс на її вибір,

– написав Вуд.



Вуд готовий вибачитися / Фото скриншот з інстаграму баскетболіста

До слова. Матч закінчився на користь Шарлотт Хорнетс. Команда зі штату Північної Кароліни перемогла з рахунком 123:99.