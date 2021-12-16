Роскошная развязка матча

За 4,5 секунды до завершения поединка лидер Оклахомы, за которую ранее выступал украинец Святослав Михайлюк, Шей Гилджес-Александер сравнял счет. Баскетболисту удался красивый трехочковый из-под соперника.

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Счет стал 110:110. Но на этом ничего не закончилось. Нью-Орлеан успел выполнить свою атаку, и за 1,4 секунды до конца игры Девонте Грэм совершил невероятный бросок. Баскетболист попал в корзину со своей части площадки. Именно этот бросок стал победным для команды. Реакция соперников в этот момент была бесценной.

В итоге – 110:113 поражение Оклахомы.

Оклахома за 27 игр продолжает находиться на последнем 15-м месте в Западной конференции. Клуб имеет в своем активе всего 8 побед, а в пассиве аж 19 поражений.

Нью-Орлеан тоже не поражает – предпоследняя, 14-я ступенька (9 побед и 21 фиаско).

Видео роскошной концовки матча