Япония переживает третью волну коронавируса. Из-за этого жители страны выступают против того, чтобы в Токио состоялись Олимпийские игры летом 2021 года.

В ходе опроса, проведенного изданием Kyodo News, 35,3% призвали отменить Олимпийские игры в Токио, тогда как 44,8% заявили, что Олимпиаду следует снова отложить.

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Напомним, Олимпийские игры в Токио должны были состояться с 24 июля по 9 августа 2020 года. Но 24 марта 2020 года Международный Олимпийский Комитет после совещания премьер-министра Японии Синдзо Абэ и главы МОК Томаса Баха, принял решение о переносе Олимпийских игр-2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Новая дата проведения соревнований – с 23 июля по 8 августа 2021 года. Паралимпийские игры, соответственно, состоятся с 24 августа по 5 сентября 2021 года.

Остальные вопросы были о деятельности премьер-министра Йосихиде Суги и введении карантина в стране. Количество недовольных его политикой больше, чем довольных – 42,8% против 41,3%. При этом уровень одобрения японцами деятельности правительства Йосихиде Суги снизился на 9%. Больше всего критики он получил за "отсутствие лидерской позиции" в вопросе борьбы с коронавирусом.