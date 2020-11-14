Восьмой этап Кубка мира по биатлону сезона-2020/201, который должен был пройти в Пекине (Китай), официально отменен. Гонки в Китае не состоятся из-за пандемии коронавируса.

Почему отменен этап

Международный олимпийский комитет (МОК) и организационный комитет Олимпиады в Пекине приняли решение разработать новую программу подготовки к Играм-2022. Соответственно, все запланированные старты на 2021 год, которые должны были состояться в Китае, отменены. Об этом говорится в заявлении МОК.

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Соответствующее решение принято из-за пандемии коронавируса и ограничений на передвижение между странами.

Планируемый этап Кубка мира по биатлону, который должен был пройти в феврале-марте 2021 года, не состоится в Пекине. Международный союз биатлонистов поддержал такое решение.

Вероятно, IBU примет решение о новой локации, которая примет восьмой этап Кубка мира.

Что известно о трассе в Пекине?

Этап Кубка мира в Пекине должен был стать знакомством биатлонистов с трассой в Хуалиндуне. Именно там состоятся Олимпийские игры зимой 2022 года. Трасса расположена на высоте 1665 метров. На ней еще никто не соревновался.