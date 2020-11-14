Восьмий етап Кубка світу з біатлону сезону-2020/201, що мав пройти у Пекіні (Китай), офіційно скасовано. Гонки у Китаї не відбудуться через пандемію коронавірусу.

Чому скасовано етап

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) та організаційний комітет Олімпіади у Пекіні прийняли рішення розробити нову програму підготовки до Ігор-2022. Відповідно, усі заплановані старти на 2021 рік, які мали відбутися у Китаї, скасовані. Про це йдеться у заяві МОК.

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Відповідне рішення прийнято через пандемію коронавірусу та обмеження на пересування між країнами.

Запланований етап Кубка світу з біатлону, який мав пройти у лютому-березні 2021 року, не відбудеться у Пекіні. Міжнародний союз біатлоністів підтримав таке рішення.

Ймовірно, IBU прийме рішення щодо нової локації, яка прийме восьмий етап Кубка світу.

Що відомо про трасу в Пекіні? Етап Кубка світу в Пекіні мав стати знайомством біатлоністів з трасою в Хуаліндуні. Саме там відбудуться Олімпійські ігри взимку 2022 року. Траса розташована на висоті 1665 метрів. На ній ще ніхто не змагався.