Руководство Ла Лиги намерено обратиться в суд по факту проникновения на поле болельщика в матче 28 тура чемпионата Испании "Мальорка" – "Барселона" (0:4).

Эпизод случился на 54-й минуте встречи. Матч проходил при пустых трибунах, но откуда-то на поле выбежал болельщик и успел сделать селфи с Альбой. Он был одет в футболку сборной Аргентины с фамилией Лионеля Месси, но с кумиром ему сфотографироваться не удалось, пишет 24 канал.

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В Ла Лиге расценивают поведение фаната как преступное, поскольку на нем не было никаких средств индивидуальной защиты, и он рисковал здоровьем окружающих. Стюардам пришлось ловить и отводить нарушителя с поля.

Фанат выбежал на поле в матче Мальорка – Барселона: смотрите видео

Lo más RÁNDOM que verás desde el regreso del fútbol.



Barcelona vs Mallorca, partido a puerta cerrada y se un aficionado se cuela al estadio e invade la cancha HAHAHAHAH.



De milagro no llegó a abrazar a Messi. pic.twitter.com/o17JUiCVcY — Solo Fútbol Goles ️ (@SoloFGoles10) June 13, 2020

Мальорка – Барселона: главное