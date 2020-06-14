Звідки він узявся? Ла Ліга подасть в суд на фаната, який вибіг на поле для фото з Мессі – відео
Керівництво Ла Ліги має намір звернутися до суду за фактом проникнення на поле вболівальника в матчі 28 туру чемпіонату Іспанії "Мальорка" – "Барселона" (0:4).
Епізод трапився на 54-й хвилині зустрічі. Матч відбувався за пустих трибун, але звідкілясь на поле вибіг вболівальник та встиг зробити селфі із Альбою. Він був одягнений у футболку збірної Аргентини з прізвищем Ліонеля Мессі, але з кумиром йому сфотографуватися не вдалося, пише 24 канал.
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У Ла Лізі розцінюють поведінку фаната як злочинну, бо на ньому не було ніяких засобів індивідуального захисту і він ризикував здоров'ям оточуючих. Стюардам довелося ловити і відводити порушника з поля.
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