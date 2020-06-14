13 июня "Мальорка" после карантина сыграла с "Барселоной" в матче 28 тура Ла Лиги. Каталонцы не оставили шансов хозяевам матча.

Мальорка – Барселона 0:4

Голы: Видаль, 2, Брейтуэйт, 37, Альба, 80, Месси, 90+3

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Каталонская "Барселона" лидирует в чемпионате Испании. Она опережает мадридский "Реал" на два пункта, который является ее "вечным" соперником. Поэтому команде Кике Сетьена нужен успех в матче 28 тура.

"Мальорка" же находится в зоне вылета. Команда занимает 18 строчку из 20 команд чемпионата. В ее активе 25 очков. Поэтому "Мальорке" нужна победа в этой встрече. Тем не менее, сделать это будет крайне сложно.

Тотальное преимущество гостей

Интересно, что команды играли под интершум из видеоигры "FIFA 20", который имитировал присутствие болельщиков на трибунах.

С первой секунды каталонцы начали контролировать ход поединка. "Барселоне" понадобилось две минуты, чтобы открыть счет на табло. Альба совершил передачу верхом в штрафную, где Артуро Видаль сыграл головой на опережение и пробил по воротам соперника – 0:1. Это седьмой гол чилийца в сезоне.

Опасно пробивал Брейтуэйт – мяч пролетел рядом со стойкой. Далее футболисты "Мальорки" решили напомнить о себе в матче и попытались создать опасные моменты, но защита каталонцев была готова к таким атакам.

На 15-й минуте впервые остро атаковала "Мальорка", защита "Барселоны" перевела мяч на угловой. Но розыгрыш удара не привел к опасности – Тер Штеген забрал мяч в свои руки.

Быстрая контратака удалась хозяевам поля. Кубо обыгрался с партнером по команде и пробил с дальней дистанции – голкипер на месте.

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Опасный штрафной заработали футболисты хозяев поля. Кубо неожиданно нанес удар низом, но Тер Штеген спас команду от пропущенного гола.

На 37-й минуте каталонцам удалось увеличить счет матча. Месси скинул мяч головой на Брейтуэйта, а тот не раздумывая пробил слету в ворота Рейны – 0:2. Судья обратился за помощью к VAR. У него возникли сомнения относительно игры рукой от Гризманна. Но просмотрев момент указал на центр поля. Для датского футболиста, это дебютный результативный удар в футболке "Барселоны".

Без шансов

Второй тайм проходил при преимуществе и контроле "Барселоны".

В начале второй части игры опасный момент создали хозяева матча. Будимир получил мяч в центре штрафной и сильно пробил в сторону ворот "Барселоны" – мяч пролетел у стойки.

На 54-й минуте встречи произошел курьезный случай. Матч проходил при пустых трибунах, но откуда-то на поле выбежал болельщик и успел сделать селфи с Альбой. Фанат повеселил футболистов матча, которые были удивлены появлением болельщика.

Остро атаковала "Мальорка", неудачно сыграл голкипер каталонцев, но хозяева матча не смогли удачно воспользоваться ошибкой Тер Штегена.

"Мальорка" пыталась отыграть хотя бы один гол на табло. Удар за пределов штрафной нанес Посо – мяч пролетел в нескольких метрах от ворот.

"Барселоне" удалось увеличить счет до неприличного. Месси отдал передачу на свободного Альбу, тот вбежал в штрафную и не оставил шансов Рейне – 0:3.

Неплохой ответ создала "Мальорка". Джуниор попытался нанести хороший удар – рядом со стойкой.

На 90+3 минуте Суарес отобрал у соперника мяч, отдал передачу на Месси, а тот из-под соперника нанес удар в ворота соперника – 0:4.

В итоге счет матча – 0:4 в пользу каталонцев.

Мальорка – Барселона видеообзор матча

"Барселона" увеличила свое преимущество над "Реалом" до пяти пунктов. Мадридцы свой матч проведут уже сегодня против "Эйбара".

Футболистам "Мальорки" же не удалось выйти из зоны вылета.

Турнирная таблица Ла Лиги