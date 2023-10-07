В эти выходные в чемпионате Англии проходят матчи 8 тура сезона 2023-2024. В одной из встреч лондонский Фулхэм принимал новичка АПЛ Шеффилд Юнайтед, пишет 24 канал.

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"Коттеджеры" были фаворитами матча и с остальными выиграли со счетом 3:1. Впрочем, игра запомнилась очень страшной травмой в первом тайме.

Защитник гостей Крис Бешем крайне неудачно оступился в погоне за мячом. В итоге стопа англичанина сильно вывернулась, что привело к открытому перелому.

Осторожно, жуткие кадры!

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Игроку оказывали помощь в течение десяти минут. Судя по всему, сезон для Бэшем окончен. А возможно, и карьера, учитывая его 35-летний возраст. Крис выступает за Шеффилд Юнайтед с 2014 года, наиграв 373 матча и забив 14 голов.

Отметим, что Шеффилд пока неудачно выступает в АПЛ. В восьми встречах команда Пола Хекинботтома набрала всего один балл, сыграв вничью с Эвертоном (2:2).