Цими вихідними в чемпіонаті Англії проходять матчі 8 туру сезону 2023-2024. В одній із зустрічей лондонський Фулхем приймав новачка АПЛ Шеффілд Юнайтед, пише 24 канал.

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"Коттеджери" були фаворитами матчу і з рештою його виграли з рахунком 3:1. Втім гра запам'яталась дуже страшною травмою у першому таймі.

Захисник гостей Кріс Бешем вкрай невдало оступився у гонитві за м'ячем. У підсумку стопа англійця сильно вивернулась, що призвело до відкритого перелому.

Обережно, моторошні кадри!

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Гравцю надавали допомогу протягом десяти хвилин. Судячи з усього, сезон для Бешем закінчений. А, можливо, і кар'єра, враховуючи його 35-річний вік. Кріс виступає за Шеффілд Юнайтед з 2014 року, награвши 373 матчі та забивши 14 голів.

Відзначимо, що Шеффілд поки невдало виступає в АПЛ. У восьми зустрічах команда Пола Хекінботтома набрала лише один бал, зігравши внічию з Евертоном (2:2)