"Потом осознал, что был неправ"

Свое сообщение в соцсетях, в котором каратист встал на защиту легкоатлетки Ярославы Магучих, Горуна собирается дополнительно растолковать при личной встрече отдельным людям.

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После приезда во Львов собираюсь встретиться с представителями Союза ветеранов АТО, а также нескольких волонтерских организаций. С представителями отдельных националистических организаций встречался уже в Киеве. Мы поговорили и объяснились. Считаю своим долгом объяснить им, что у меня патриотические взгляды. В своих предыдущих интервью я открыто называл Путина х**лом. И мне безразлично, как это воспримут друзья в России. С теми, кто этого не принимает, мне не по пути,

– сказал Станислав в интервью 24 каналу.

"Знаете, где заинтересованные люди нашли афишу, в которой анонсировано мое участие в семинаре в Новосибирске? Они не поленились и перелистали мою ленту в фейсбуке. Я же ничего не скрывал и не вытирал. То была поездка по приглашению друзей. Признаюсь, тогда не видел в этом ничего из ряда вон выходящего. Сейчас понимаю, что ошибался. Это было неправильно с моей стороны. А тогда рассуждал, что даже действующий президент ведет на территории РФ бизнесовую деятельность. В то время между Украиной и Россией еще было прямое железнодорожное сообщение, проводились государственные закупки. Считал, что раз так, то не грех поехать к людям, с которыми давно общаюсь, и я. Потом осознал, что был неправ. И дальнейшие приглашения игнорировал. Тогда, в 2016-м, была единственная моя поездка в РФ за эти семь лет, пока идет война", – заявил Горуна.

Правда, потом в комментариях в соцсетях появилась ссылка, в которой говорилось об участии Горуны в семинаре в русском Томске в 2019-м.

"Во время разговора вылетело из головы, поскольку каждый год у меня около 20-ти выездов за границу. Действительно, в 2019 году были на предолимпийских рейтинговых соревнованиях в России. Соревновались. После этого знакомый тренер попросил все-таки провести несколько тренировок, раз уж я там у них. Я много раз отказывал им в проведении семинара, в первый раз у них даже были убытки за отмененную аренду зала, покупку авиабилетов и другие орграсходы. Закрыл этот вопрос и улетел в Финляндию, где также провел семинар", – ответил там Станислав.

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