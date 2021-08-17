"Потім усвідомив, що був неправий"

Своє повідомлення в соцмережах, у якому каратист захистився за легкоатлетку Ярославу Магучіх, Горуна збирається додатково розтлумачити при особистій зустрічі окремим людям.

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Після приїзду до Львова збираюся зустрітися з представниками Спілки ветеранів АТО, а також кількох волонтерських організацій. З представниками окремих націоналістичних організацій зустрічався вже в Києві. Ми поговорили і порозумілися. Вважаю своїм обов’язком пояснити їм, що маю патріотичні погляди. У своїх попередніх інтерв’ю я відкрито називав Путіна х**лом. І мені байдуже, як це сприймуть друзі в Росії. З тими, хто цього не приймає, мені не по дорозі,

– сказав Станіслав у інтерв'ю 24 каналу.

"Знаєте, де зацікавлені люди знайшли афішу, в якій анонсована моя участь у семінарі в Новосибірську? Вони не полінувалися і перелистали мою стрічку у фейсбуці. Я ж нічого не приховував і не витирав. То була поїздка на запрошення друзів. Зізнаюся, тоді не вбачав у цьому нічого надзвичайного. Зараз розумію, що помилявся. То було неправильно з мого боку. А тоді міркував, що навіть чинний президент веде на території РФ бізнесову діяльність. У той час між Україною і Росією ще було пряме залізничне сполучення, проводилися державні закупівлі. Вважав, що раз так, то не є гріхом поїхати до людей, з якими давно спілкуюся, й я. Потім усвідомив, що був неправий. І подальші запрошення ігнорував. Тоді, у 2016-му, була єдина моя поїздка в РФ за ці сім років, поки триває війна", – заявив Горуна.

Правда, потім у коментарях у соцмережах з'явилося посилання, в якому йшлося про участь Горуни в семінарі у російському Томську в 2019-му.

"Під час розмови вилетіло з голови, оскільки кожного року в мене близько 20-ти виїздів за кордон. Дійсно, в 2019 році були на передолімпійських рейтингових змаганнях у Росії. Відзмагалися. Після того знайомий тренер попросив все таки провести кілька тренувань, раз вже я там у них. Я безліч разів відмовляв їм у проведенні семінару, першого разу вони навіть мали збитки за скасовані оренду залу, купівлю авіаквитків та інші оргвитрати. Закрив це питання і відлетів до Фінляндії, де також провів семінар", – відповів там Станіслав.

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