Онлайн-трансляция церемонии открытия Паралимпийских игр-2024 в Париже
В среду, 28 августа, стартуют 17-е летние Паралимпийские игры в Париже. Торжественная церемония открытия соревнований начнутся в 20:30 (по киевскому времени).
Паралимпиада во Франции продлится с 28-го августа по 8-е сентября. Спортсмены будут соревноваться за 529 комплектов наград в 22 видах спорта, сообщает 24 Канал.
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Старт соревнований в Париже
Украину будут представлять 140 спортсменов из разных уголков нашей страны в 17-ти из 22-х видов спорта. Это рекордное количество дисциплин, в которых будут соревноваться украинцы.
На этот раз парад стран-участниц будет происходить не на лодках реки Сены. Атлеты будут шагать от площади Клемансо по Елисейским полям до самой площади Согласия. Участие в церемонии открытия Паралимпийских игр-2024 примут около 4400 спортсменов из разных стран.
Где смотреть церемонию открытия Паралимпиады-2024
Смотреть онлайн церемонию открытия Паралимпийских игр-2024 можно будет посмотреть на каналах Суспільного, а именно:
- Первый канал Суспільного
- телеканал Суспільне Спорт
- местные телеканалы Суспільного Мовлення
- сайт Суспільне Спорт
Начало – в 20:30 (по киевскому времени). Сайт 24 Канала проведет онлайн-трансляцию церемонии открытия Паралимпиады-2024, в которой будут опубликованы фото и видео с места события.
Онлайн церемонии открытия Паралимпиады-2024
28 августа в 20:30 (по киевскому времени) начнется церемония открытия летних Паралимпийских игр-2024.
Церемония открытия Паралимпиады-2024
28 августа в 20:30 (по киевскому времени) начнется церемония открытия летних Паралимпийских игр-2024.