Церемония будет двигаться от Триумфальной арки до площади Согласия. Торжественное событие продлится около трех часов, пишет 24 Канал.

Интересно Паралимпийские игры-2024: что стоит знать о спортивных соревнованиях в Париже

Кто покажет церемонию открытия соревнований

Около 4400 спортсменов будут присутствовать на церемонии открытия Паралимпиады-2024. Украину будут представлять 140 спортсменов. Напомним, что украинцы будут бороться за медали в 17-ти видах спорта.

За неделю до старта Паралимпийских игр-2024 в Париже продали 1,75 миллиона билетов.

В Украине Паралимпиаду-2024, как и Олимпиаду-2024, можно будет следить благодаря Суспільному. Церемонию открытия, которая начнется 28 августа в 20:30 (по киевскому времени) соревнований можно посмотреть на нескольких платформах:

на первом канале Суспільного Мовлення;

на местных телеканалах Суспільного Мовлення;

на сайте Суспільне Спорт.

Добавим, что Паралимпийские игры-2024 продлятся до 8 сентября. Церемонию закрытия соревнований также покажут на Суспільне.