На фоне флага: Ломаченко в патриотических цветах провел открытую тренировку
Источник:Top Rank Boxing
В воскресенье, 12 мая, в Перте состоится бой за вакантный пояс IBF в легкой весовой категории. За него будут соревноваться Джордж Камбосос и Василий Ломаченко.
Накануне состоялись официальные мероприятия перед титульным боем. Боксеры провели длительную битву взглядов и пресс-конференцию.
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Сине-желтые цвета и отсутствие символики МП
После этого соперники также продемонстрировали свои боксерские навыки. На открытой тренировке Василий Ломаченко показал свою технику, отработав удары по маленькому мячику, который был привязан к сине-желтой кепке. Это все происходило на фоне развернутого флага Украины.
Открытая тренировка Ломаченка: смотрите видео
При этом австралийский боксер показал свои способности, побоксировав с тенью.
Видео с тренировки Джорджа КамбососаОтметим. Бой Камбосос – Ломаченко начнется не раньше 7:00. В Украине трансляция будет доступна эксклюзивно на страницах Top Rank в ютубе и фейсбуке.
Напомним, что после битвы с австралийцем Василий Ломаченко может провести объединительный бой с Шакуром Стивенсоном. О такой перспективе рассказал Боб Арум, но для этого оба боксера должны победить в своих следующих поединках.