Сейчас оба претендента уже находятся в Австралии, где выходят на финишную прямую своей подготовки. 9 мая прошла пресс-конференция боксеров.
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Боксеры не отводили друг от друга взгляд
На пресс-конференции Василия Ломаченко и Джорджа Камбососа прошла битва взглядов. Боксеры не отводили друг от друга взгляд и не моргали целых три минуты.
Дуэль взглядов Василия Ломаченко и Джорджа Камбососа: смотрите видео
Отметим, что в Украине ни одна медиаплатформа не будет транслировать бой Джорджа Камбососа и Василия Ломаченко.