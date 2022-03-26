Бех-Романчук: Война оказала большое влияние на моральное состояние

В эксклюзивном интервью 24 каналу легкоатлетка рассказала, что тренировалась в родном городе во время войны, но с соблюдением всех правил и рекомендаций. Во время тревог Бех-Романчук прерывала свои тренировки и спускалась в безопасное укрытие.

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"До выезда в Белград тренировалась в своем родном городе. Логично, что наши тренировки были очень сложными из-за постоянных сиренов. Очень часто были моменты, когда, выезжая на тренировки, звучала сирена. Мне приходилось возвращаться домой, чтобы пересидеть это время в безопасном месте собственного дома. Бывали случаи, что прямо во время тренировочного процесса была тревога. В таком случае спускали в подвал и пересиживали ее там", – сказала уроженка Хмельницкого.

Также Марина призналась, что война оказала большое влияние на ее моральное состояние. Серебряный призер чемпионата мира-2022 постоянно читает новости о войне в родной стране, чтобы быть в курсе событий.

Война оказала большое влияние на моральное состояние. Постоянно читала новости, чтобы быть в курсе событий и волновалась за страну. Поэтому это тоже повлияло, придало трудности тренировочному процессу. Но даже несмотря на это, нужно было выходить на дорожку и тренироваться. Такого напряжения мы явно никогда еще не испытывали.

– ответила легкоатлетка.

Бех-Романчук стала второй в тройном прыжке. Украинка уступила только звездной венесуэлке Юлимар Рохас. Результат Марины составил 14.74, что на один метр меньше чем у чемпионки мира Рохас.

Свой лучший скачок украинская легкоатлетка продемонстрировала в последней попытке.

Полный разговор с Мариной Бех-Романчук о выступлении на чемпионате мира, "украденной" медали и помощи украинцам во время войны читайте в эксклюзивном интервью по ссылке.