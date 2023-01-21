"Выглядел, как мешок костей": отец Фьюри высмеял Усика в плавках

Отец "Цыганского короля" решил поддержать своего сына в троллинге Александра Усика. Что из этого вышло, читайте в нашем материале.

Поединок за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри еще не объявлен официально, но боксеры уже начали подготовку к мегафайту. Пока спортсмены соревнуются в острословии, пытаясь задеть друг друга.

Читайте также Не могут поделить деньги: промоутер Фьюри объяснил, почему задерживается мегафайт с Усиком

К словесной баталии супертяжей присоединился Джон Фьюри – отец чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри. Предметом издевательства стали физические кондиции украинского боксера, которые он увидел на фото Усика возле бассейна.

Джон Фьюри: Усик выглядел, как мешок костей.

По мнению Джона, украинский боксер недостаточно широк в плечах, а потому мог бы выйти на ринг против Пэрис Фьюри – жены эпатажного британца.

"Такое чувство, будто его собственное тело решило пойти погулять. Даже не знаю, что же могло с ним случиться. Как он умудрился профукать всю ту массу, которая у него была в реванше с Джошуа, и остаться вот с этим? занимался?

На том фото он выглядел, как мешок костей, только что выбравшийся из бассейна. А что у него с плечами? Мы могли бы надеть боксерские перчатки на Пэрис и позволить ей сразиться с ним. Они примерно одинакового размера. Честно говоря, Пэрис шире в плечах", – сказал отец "Цыганского короля".

Джон Фьюри уверен, что Усик обладает недостаточной массой тела, а потому не сможет конкурировать с его сыном.

У него нет "рамы", чтобы тягаться с Тайсоном. Его навыки полезны в среднем, полутяжелом и, возможно, в первом тяжелом весе. Но он не способен тягаться с по-настоящему большими ребятами,

– заявил Джон Фьюри.

Напомним, что украинский боксер опубликовал в соцсети Instagram фото в плавках у бассейна. Усик потролил толстяка Фьюри, назвав его "Пузанем".