Во французском Кале прошел благотворительный матч, средства от которого собирали для детской больницы. В поединке приняли участие звезды футбола, шоу-бизнеса и другие селебреты.
Читайте также Тотальное уничтожение парижан: Ньюкасл сенсационно разнес ПСЖ в Лиге чемпионов – видеообзор
Нераскрытый талант отца Мбаппе
Среди ветеранов футбола сверкали мастерством Пирес, Блан, Дешам, Карамбе, Леманн, а также Эден Азар недавно объявивший о завершение профессиональной карьеры.
Именно бельгиец отдал голевой пас на отца Мбаппе Вильфрида. Бельгиец филигранно отпасовал пяткой на Мбаппе-старшего, набравшего "космическую" скорость. Далее он на замахе обыграл голкипера и пробил по воротам.
Этот гол так развеселил Килиана Мбаппе, что он посвятил отдельный пост своему отцу, сравнив его с легендарным бразильцем Роналдо.
Я чуть не умер от смеха! Роналдо, твоя камерунская версия готова!
– написал Мбаппе-младший.
Видео гола Вильфрида Мбаппе
Отметим, что Вильфрид Мбаппе – выходец из Камеруна. Он работал детским тренером в футбольном клубе Бонди, где начал свою карьеру Килиан. Впоследствии отец устроил сына в одну из лучших футбольных академий Франции – Клерфонтен.