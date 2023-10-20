Во французском Кале прошел благотворительный матч, средства от которого собирали для детской больницы. В поединке приняли участие звезды футбола, шоу-бизнеса и другие селебреты.

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Нераскрытый талант отца Мбаппе

Среди ветеранов футбола сверкали мастерством Пирес, Блан, Дешам, Карамбе, Леманн, а также Эден Азар недавно объявивший о завершение профессиональной карьеры.

Именно бельгиец отдал голевой пас на отца Мбаппе Вильфрида. Бельгиец филигранно отпасовал пяткой на Мбаппе-старшего, набравшего "космическую" скорость. Далее он на замахе обыграл голкипера и пробил по воротам.

Этот гол так развеселил Килиана Мбаппе, что он посвятил отдельный пост своему отцу, сравнив его с легендарным бразильцем Роналдо.

Я чуть не умер от смеха! Роналдо, твоя камерунская версия готова!

– написал Мбаппе-младший.

Видео гола Вильфрида Мбаппе

Отметим, что Вильфрид Мбаппе – выходец из Камеруна. Он работал детским тренером в футбольном клубе Бонди, где начал свою карьеру Килиан. Впоследствии отец устроил сына в одну из лучших футбольных академий Франции – Клерфонтен.