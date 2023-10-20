У французькому Кале відбувся благодійний матч, кошти від якого збирали для дитячої лікарні. В поєдинку взяли участь зірки футболу, шоу-бізнесу та інші селебреті.

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Нерозкритий талант батька Мбаппе

Серед ветеранів футболу виблискували майстерністю Пірес, Блан, Дешам, Карамбе, Леманн, а також Еден Азар, який нещодавно оголосив про завершення професійної кар'єри.

Саме бельгієць віддав гольовий пас на батька Мбаппе Вільфріда. Бельгієць філігранно відпасував п'ятою на Мбаппе-старшого, який набрав "космічну" швидкість. Далі він на замаху обіграв голкіпера та пробив по воротах.

Цей гол так розвеселив Кіліана Мбаппе, що він присвятив окремий пост свому батьку, порівнявши його з легендарним бразильцем Роналдо.

Я мало не помер від сміху! Роналдо, твоя камерунська версія готова!,

– написав Мбаппе-молодший.

Відео голу Вільфріда Мбаппе

Зазначимо, що Вільфрід Мбаппе – виходець з Камеруну. Він працював дитячим тренером у футбольному клубі Бонді, де почав свою кар'єру Кіліан. Згодом батько влаштував сина в одну з найкращих футбольних академій Франції – Клерфонтен.