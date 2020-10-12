В Италии на 77 году жизни не стало отца экс-капитана "Ромы" Франческо Тотти. Энцо Тотти скончался в больнице после заражения коронавирусом.

Родной клуб Тотти "Рома" на своей странице в Твиттере выразил соболезнования своему бывшему капитану в связи с утратой.

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"Прощай, Энцо. Наши соболезнования Фьорелло, Франческо, Риккардо и всей семье Тотти", – написали в сообщении клуба.

Ciao Enzo ️



Il nostro abbraccio va a Fiorella, Francesco, Riccardo e a tutta la famiglia @Totti #ASRoma — AS Roma (@OfficialASRoma) October 12, 2020

На момент смерти Энцо было 76 лет. Несколько лет назад Тотти-старший пережил сердечный приступ.

Маленький Франческо с отцом:

Что известно о Франческо Тотти

Франческо Тотти, на прозвище "Император Рима", выступал в составе "Ромы" с 1992-го по 2017 год, после чего был назначен на пост директора клуба.

Два года спустя, в июне 2019-го, Тотти оставил пост и покинул "Рому". В феврале Тотти решил заняться скаутской деятельностью.