Отец легендарного итальянского футболиста умер от COVID-19
В Италии на 77 году жизни не стало отца экс-капитана "Ромы" Франческо Тотти. Энцо Тотти скончался в больнице после заражения коронавирусом.
Родной клуб Тотти "Рома" на своей странице в Твиттере выразил соболезнования своему бывшему капитану в связи с утратой.
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"Прощай, Энцо. Наши соболезнования Фьорелло, Франческо, Риккардо и всей семье Тотти", – написали в сообщении клуба.
На момент смерти Энцо было 76 лет. Несколько лет назад Тотти-старший пережил сердечный приступ.
Маленький Франческо с отцом:
Что известно о Франческо Тотти
Франческо Тотти, на прозвище "Император Рима", выступал в составе "Ромы" с 1992-го по 2017 год, после чего был назначен на пост директора клуба.
Два года спустя, в июне 2019-го, Тотти оставил пост и покинул "Рому". В феврале Тотти решил заняться скаутской деятельностью.
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