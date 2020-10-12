Батько легендарного італійського футболіста помер від COVID-19
В Італії на 77 році житті не стало батька екскапітана "Роми" Франческо Тотті. Енцо Тотті помер в лікарні після зараження коронавірусом.
Рідний клуб Тотті "Рома" на своїй сторінці в твітері висловив співчуття своєму колишньому капітану в зв'язку з втратою.
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"Прощай, Енцо. Наші співчуття Фьорелло, Франческо, Ріккардо та всій сім'ї Тотті", – написали в повідомленні клубу.
На момент смерті Енцо було 76 років. Кілька років тому Тотті-старший пережив серцевий напад.
Маленький Франческо з батьком:
Що відомо про Франческо Тотті
Франческо Тотті, на прізвисько "Імператор Риму", виступав у складі "Роми" з 1992-го по 2017 рік, після чого був призначений на пост директора клубу.
Два роки по тому, в червні 2019-го, Тотті залишив посаду і покинув "Рому". У лютому Тотті вирішив зайнятися скаутською діяльністю.
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