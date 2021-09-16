Манчестер Сити – РБ Лейпциг 6: 3

Голы: Аке, 16, Мукиеле, 28 (авт.), Марез, 45+2 (пен.), Грилиш, 56, Канселу, 75, Жезус, 86 – Нкунку, 23, 51, 73

Удаление: Анхелино, 79 (РБ Лейпциг)

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"Горожане" забили 3 гола за тайм

Уже на 16 минуте поединка Манчестер Сити отметился голом. После подачи с угла поля от Грилиша точным ударом головой мяч в ворота немцев направил Аке.

В середине тайма подопечные Пепа Гвардиолы удвоили преимущество. Де Брюйне сделал навес в штрафной на Грилиша. Хавбека "горожан" опередил защитник "быков" Мукиеле и курьезно отличился в собственных воротах.

В конце тайма защитник Лейпцига исправился за ошибку. После навеса Форсберга защитник ассистировал Нкунку, забившему первый гол Лейпцига в матче.

Все же хозяева поля ушли на перерыв, ведя в 2 гола. "Горожане" заработали пенальти и удар с отметки четко реализовал Марез.

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Сразу после перерыва Лейпциг снова отыграл один гол. Защитники Манчестер Сити в собственной штрафной не уследили за Нкунку, который во второй раз отличился головой.

Но уже через 5 минут Манчестер Сити снова вернул себе преимущество. Грилиш красиво ворвался в штрафную и классно закрутил мяч в ворота.

Нкунку оформил хет-трик

На 73 минуте Лейпциг в третий раз в поединке заставил нервничать Пепа Гвардиолу. "Быки" благодаря великолепной комбинации вывели на ударную позицию Нкунку, который оформил хет-трик.

Уже через 2 минуты Манчестер Сити восстановил преимущество в 2 гола. Канселу нанес мощный удар из-за пределов штрафной. Гулачи просто не имел шансов отбить мяч.

Ситуация Лейпцига стала еще тяжелее, когда на 79 минуте арбитр удалил Анхелино. Хозяева воспользовались большинством на 85 минуте. Жезус установил итоговый счет 6:3!

Манчестер Сити – РБ Лейпциг видеообзор