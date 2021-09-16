Аке вийшов у стартовому складі Манчестер сіті на матч проти німецького РБ Лейпциг. І саме він забив перший гол в цьому матчі, який закінчився з рахунком 6:3.

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Вже наступного дня Аке повідомив про смерть свого батька. За його словами, він важко хворів, а лікування було неможливим.

Помер же батько футболіста через декілька хвилин після того, як той забив гол.

"Можливо, так і було призначено, тому що дивитися, як я граю, завжди робило його гордим і щасливим. Я знаю, що ти завжди зі мною, ти завжди будеш у моєму серці, і це було для тебе, тату", – написав Аке.