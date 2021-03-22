Батько футболіста збірної України став тренером ФК Львів
Батько нападника бельгійського Гента і збірної України Романа Яремчука – Олег Степанович Яремчук – став помічником головного тренера Львова.
Джерело:Meta Ratings
У таборі Анатолія Безсмертного він відповідатиме за фізичну підготовку "синьо-золотих".
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До цього Яремчук працював тренером молодіжної команди Львова. 51-річний фахівець в минулому році отримав диплом категорії B від УЄФА.
- У 19-му турі УПЛ Львів створив головну сенсацію всього чемпіонату. Аутсайдер переміг чемпіона України Шахтар – 3:2.
- Завдяки цій перемозі "містяни" покинули останнє місце в турнірній таблиці і піднялися на 12 позицію.
- У наступному турі на Львів чекає виїзна гра проти Дніпра-1. Зустріч відбудеться 2 квітня о 19:00 за київським часом.
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