Батько нападника бельгійського Гента і збірної України Романа Яремчука – Олег Степанович Яремчук – став помічником головного тренера Львова.

У таборі Анатолія Безсмертного він відповідатиме за фізичну підготовку "синьо-золотих".

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До цього Яремчук працював тренером молодіжної команди Львова. 51-річний фахівець в минулому році отримав диплом категорії B від УЄФА.