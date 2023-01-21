Самый опасный нокаутер ММА Фрэнсис Нганну покинул UFC, потеряв чемпионский пояс. Боец планирует провести серию поединков в боксе, но только с топ-боксерами.

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Не будет секретом, что болельщики больше всего ожидают битву Нганну против Фьюри.

Тайсон Фьюри ожидает встречи с Фрэнсисом Нганну

Отец чемпиона WBC в суперхтяжелом весе Тайсона Фьюри Джон Фьюри прокомментировал возможное сражение двух суперпанчеров.

"Эти ребята из UFC – большие сильные мужчины, привыкшие получать удары ногой по лицу от 18-19-летних ребят, удары локтем по лицу. Поэтому они умеют терпеть боль. Умеют наносить удары под неудобными углами, к которым боксеры не готовы. Они несут опасность, большие и сильные мужики.

Фрэнсис – динозавр, он такой же бегемот, как Тайсон, опасен. Они ощущали боль, они были в окопах, их били ногами по головам, ногами по телу, ноги разбивали в клочья. А теперь они могут подумать, что когда выйдут в ринг против мужчины в боксерских перчатках, то это более легкая работа.

Это тяжелая работа, потому что эти мужчины наносят удары с неожиданных мест. Если такой мужчина, как Нганну, ударит вас по виску или в подбородочной области – вы почувствуете это. Вероятно, впадете в нокаут. В UFC опасные ребята, это проблема. Тайсон хочет конкуренции, Нганну именно тот, кто может ему это дать. Если они подерутся, это будет интересно", – сказал отец Фьюри.

По мнению Джона Фьюри, Александр Усик более привлекательный соперник для его сына, чем бывший чемпион UFC.

Нганну представляет большую угрозу, чем Усик. Я бы предпочел, чтобы Тайсон сражался с Усиком, потому что от Александра можно получить только обычный бокс, без реальной опасности,

– заявил Фьюри-старший.

Напомним, что уроженец Камеруна Фрэнсис Нганну одержал 17 побед в 20 поединках, 12 из которых окончились нокаутом.

У его возможного соперника Тайсона Фьюри 24 победы нокаутом в 34 боях.

Кстати, недавно Джон Фьюри высмеял Александра Усика за физические кондиции. По мнению отца "Цыганского короля", украинец недостаточно мощный для супертяжелого дивизиона.