Он победит их обеих галопом, – отец Фьюри о бое Тайсона с победителем реванша Усик – Джошуа
Источник:talkSPORT
Тайсон Фьюри после победы над Диллианом Уайтом заговорил об окончании карьеры. Однако недавно он заявил, что откладывает свою пенсию на потом.
Фьюри-старший: Не удивляйтесь, если Джошуа удастся победить Усика
Отец "Цыганского короля" Джон Фьюри убежден, что его сын сможет победить и Энтони Джошуа, и Александра Усика. Он готов давить на Тайсона, чтобы тот встретился с победителем реванша, который состоится 20 августа.
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"Если Джошуа победит, то будет ради чего играть, не правда ли? Я бы даже хотел, чтобы Тайсон с ним подрался, я бы давил на него. Бой с Усиком? Почему бы и нет? Он победит их обоих галопом.
Не удивляйтесь, если Джошуа удастся победить Усика. У меня есть предчувствие, что ЭйДжей это сделает. У него есть удивительный шанс вернуться, не правда ли?", – сказал Фьюри-старший.
Возвращение Фьюри на ринг
- Недавно Тайсон сообщил в своих соцсетях, что он возобновляет свою карьеру. Он публично обратился к Дереку Чисоре.
- Ранее даже сообщалось, что встреча Фьюри с Чисорой может состояться уже в декабре этого года. Однако промоутер "Цыганского короля" Боб Арум опроверг эту информацию. По его словам, Тайсон ожидает победителя реванша Усик – Джошуа, который состоится 20 августа.
- Фьюри представил тренера, с которым будет готовиться к этому бою. Им станет британец Айзер Лоу, с которым Тайсон сотрудничал и раньше.