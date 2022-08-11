Он победит их обеих галопом, – отец Фьюри о бое Тайсона с победителем реванша Усик – Джошуа

Тайсон Фьюри после победы над Диллианом Уайтом заговорил об окончании карьеры. Однако недавно он заявил, что откладывает свою пенсию на потом.

Фьюри-старший: Не удивляйтесь, если Джошуа удастся победить Усика

Отец "Цыганского короля" Джон Фьюри убежден, что его сын сможет победить и Энтони Джошуа, и Александра Усика. Он готов давить на Тайсона, чтобы тот встретился с победителем реванша, который состоится 20 августа.

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"Если Джошуа победит, то будет ради чего играть, не правда ли? Я бы даже хотел, чтобы Тайсон с ним подрался, я бы давил на него. Бой с Усиком? Почему бы и нет? Он победит их обоих галопом.

Не удивляйтесь, если Джошуа удастся победить Усика. У меня есть предчувствие, что ЭйДжей это сделает. У него есть удивительный шанс вернуться, не правда ли?", – сказал Фьюри-старший.

Возвращение Фьюри на ринг