Сборная футбольных ветеранов Украины сыграла матч против сборной ветеранов АТО/ООС Киева. За первую команду сыграли отец и брат нападающего донецкого "Шахтера" и сборной Украины Жуниора Мораеса.

Матч между сборной ветеранов и ветеранов АТО/ООС Киева состоялся в пятницу, 17 июля, на стадионе "Темп". Матч посвятили шестой годовщине памяти погибших пассажиров и членов экипажа рейса МН17. А также бывшему футболисту "Динамо" и тренеру Владимиру Лозинскому, который умер 17 июля. Именно он возглавлял ветеранскую сборную Украины. Об этом говорится в сообщении национальной сборной Украины среди ветеранов.

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По приглашению организаторов, за сборную футбольных ветеранов сыграла семья Жуниора Мораеса – его отец Алоизио и брат Бруно.

"Тройное счастье. Видеть мою семью в цветах моей страны – это источник большой гордости. Спасибо всем, кто присоединился к мероприятию, за приглашение и что приняли нас с такой привязанностью", – написал по этому поводу Жуниор Мораес.

Стоит добавить, что отец и брат Жуниора Мораеса тоже профессиональные футболисты. Алоизио Мораес свое время выступал за бразильские клубы "Сантос", "Ботафого" и "Флуминенсе". Бруно Мораес большую часть карьеры провел в Португалии. Он был в составе "Порту", когда команда выиграла Лигу чемпионов.

Сам матч закончился победой ветеранов футбола 3:0. Второй гол в матче забил именно Бруно Мораес. Первый же гол на счету Алексея Белика, а третий – Олега Собуцкого.