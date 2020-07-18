Збірна футбольних ветеранів України зіграла матч проти збірної ветеранів АТО/ООС Києва. За першу команду зіграли батько та брат нападника донецького "Шахтаря" та збірної України Жуніора Мораеса.

Матч між збірної ветеранів та ветеранів АТО/ООС Києва відбувся в п'ятницю, 17 липня, на стадіоні "Темп". Матч присвятили шостій річниці вшанування пам’яті загиблих пасажирів та членів екіпажу рейсу МН17. А також колишньому футболісту "Динамо" та тренеру Володимиру Лозинському, який помер 17 липня. Саме він очолював ветеранську збірну України. Про це йдеться в повідомленні національної збірної України серед ветеранів.

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На запрошення організаторів, за збірну футбольних ветеранів зіграла і родина Жуніора Мораеса – його батько Алоізіо та брат Бруно.

"Потрійне щастя. Бачити мою родину в кольорах моєї країни – це джерело великої гордості. Дякую всім, хто долучився до заходу за запрошення та прийняли нас з такою прихильністю", – написав з цього приводу Жуніор Мораес.

Варто додати, що батько та брат Жуніора Мораеса теж професійні футболісти. Алоізіо Мораес свого часу виступав за бразильські клуби "Сантос", "Ботафого" та "Флуміненсе". Бруно Мораес більшу частину кар'єри провів у Португалії. Він був у складі "Порту", коли команда виграла Лігу чемпіонів.

Сам матч закінчився перемогою ветеранів футболу 3:0. Другий гол у матчі забив саме Бруно Мораес. Перший же гол на рахунку Олексія Беліка, а третій – Олега Собуцького.