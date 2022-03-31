Отец бадминтониста Почтарева погиб от агрессии российских оккупантов в адском Харькове

Агрессия России принесла беду в семье чемпиона Украины по бадминтону Артема Почтарева. В Харькове у спортсмена погиб отец.

Враги унесли жизни отца спортсмена

Вся семья бадминтониста проживает в Харькове, который стал одним из эпицентров военных действий. В одном из интервью Артем Почтарев признался, что потерял близкого человека, когда в Украину пришли россияне со своим "русским миром".

Читайте также Экс-футболист Кривбасса Колесник погиб от российских шаров во время защиты Авдеевки

Отец Почтарева погиб от обстрелов русских в Харькове. После этого Артем хотел пополнить ряды территориальной обороны, но решил, что без военного опыта будет не так полезен в терробороне, как за ее пределами.

Бадминтонист, проживающий в Киеве, занялся волонтерством.

Мама и бабушка спортсмена продолжают оставаться под обстрелами в Харькове. Родные Артема отказались покидать родительский дом.

Поэтому Почтарев верит в силы ВСУ, которые смогут изгнать этих захватчиков из Украины.

Что известно об Артеме Почтареве

Дважды выступал на Олимпийских играх в 2016 и 2020 годах.

Многократный чемпион Украины.

В Токио проиграл в сопернике из Малайзии Ли Зий Цзя – 21:5, 21:11.

Редакция 24 канала выражает соболезнования родным и близким, и всем украинцам, погибшим от рук вражеских войск.